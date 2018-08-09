İskenderun’da çöp konteynerleri yeraltına alınıyor

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun’da yer altı çöp konteyneri projesinin başladığını belirtti.

İlk etapta farklı bölgelere yerleştirilecek olan yer altı çöp konteynerlerinin konulacağı alanlarda incelemelerde bulunan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “ Yer altı çöp konteynerleri ile ilgili yapılan ihale sonrası çalışmalar hızla başladı. Şuanda 15 Temmuz Parkı’nda ilk yer altı çöp konteyneri yerleştirildi. Bu yeni sistem yer altı çöp konteyneri uygulamasını kent genelinde devam ettireceğiz. Bu sistem ile soğuğa ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı olup kullanım kolaylığı ve boşaltma esnasındaki sessizliği ile görüntü ve gürültü kirliliğini de önlüyor” dedi.

Yer altı çöp konteynerinin görüntü ve çevre kirliliğini ortadan kaldıran, yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda önemli avantajlar getirdiğini ifade eden Başkan Seyfi Dingil, “İlçemizde çevre bilincini geliştirmek, çöplerin oluşturduğu kötü kokuları ve çevre kirliliğini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla bu sisteme geçiyoruz. Kentimizin daha da yaşanabilir, daha güzel hale gelmesi adına, modern yer altı çöp konteyneri sistemini ilçemizde yaygınlaştıracağız. Modern yer altı akıllı çöp toplama konteynerleri ile çevredeki hoş olmayan görüntülerin oluşmasının da önüne geçeceğiz” diye konuştu.

Bu proje ile çevre, ses, koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçildiğini belirten Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ömer Çolak, kentte yaşam kalitesini her geçen gün ileriye taşındığını söyledi.