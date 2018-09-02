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02 Eylül 2018 23:58

İskenderun’da düğünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sokak düğününde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İskenderun’da düğünde silahlı saldırı: 2 yaralı

02 Eylül 2018 23:58


Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde mahalle içerisinde yapılan düğüne katılan vatandaşların eğlendiği sırada düğünün yapıldığı alanın yakınlarına kadar gelen 48 BC 360 plakalı otomobil içerisinden inen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Olayda Sabri Kaymaz ve Mahmut Yarbo isimli şahıslar yaralandı.


Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine 12 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.




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