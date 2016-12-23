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23 Aralık 2016 13:27

İskenderun’da fırtına hayatı felç etti

İskenderun’da fırtına hayatı felç etti

23 Aralık 2016 13:27

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü.
Etkili olan fırtınada İskenderun - Adana otoyolunda seyreden 2 tır devrildi. Yaşanan kazalarda maddi hasarlar meydana geldi. Kimi yerde ise çatıdaki güneş enerjisi sistemleri uçtu, çatılardan uçan parçalar araçların üzerine düştü. Meteorolojiden yapılan uyarılarda fırtınanın devam edeceği belirtildi.
Şiddetli fırtına sebebiyle İskenderun’da Aşkarbeyli köyü yakınlarında bir kumru havada fırtına etkisiyle ağaca çarparak yaralandı. Daha sonra kendisini toparlayan kumru yüksek yere çıktı. Fırtınadan dolayı yolunu kaybederek korkan bir tavşan ise kendini gizlemeye çalışırken, etrafındaki zeytin ağaçlarının fırtınadan dolayı kökünden söküldüğü gözlendi.
İskenderun’da yer yer hızı 90 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle meteoroloji uyarılarına devam ederken, okulların da tatil olması sebebiyle halk evlerinden çıkamadı.



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