İskenderun’da genç Kick Boksçular 15 Temmuz Şehitleri için ringe çıktı

Hatay’da İskenderun Kapalı Spor Salonu’nda yapılan turnuvaya birçok sporcu katıldı.

İskenderun Belediyesi ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği turnuvada Kick Boks müsabakaları yapıldı.

Çok sayıda sporcunun katıldığı turnuvanın açılışında konuşan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, 15 Temmuz nedeniyle şehit ve gazilerin anısına çeşitli branşlarda yarışma ve turnuvalar düzenlediklerini söyledi. Gündel, bir daha 15 Temmuzların yaşanmamasını diledi.

2 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimi sırasında gençlerin hainlere karşı dimdik durduğunu belirten İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, "Bu gençlerde iş yok nerede o eski gençler’ diyenlere en güzel cevabı 15 Temmuz gecesi verdi gençlerimiz. Gençlerimizin hepsi devletine bağlı hainlere karşı dimdik durmasını bildiler. Allah’ın yardımıyla o gece bu hain darbe girişimi püskürtüldü" diye konuştu.

Gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda dereceye girenlere madalyaları İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel tarafından verildi.