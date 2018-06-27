İskenderun’da Halk Günleri

‘Halk Günü’ ile vatandaşlarla birebir görüşme geleneğini sürdüren Belediye Başkanı Seyfi Dingil, vatandaşlardan gelen öneri ve isteklerinin yanı sıra sorunlarına hızlı çözüm üretmenin mücadelesini veriyor.

Halk ile iletişime büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Seyfi Dingil, “Halk günlerimiz dışında da farklı platformalar da halkımızla sürekli bir araya geliyoruz. Sıkıntılarını dinleyip, dertlerini çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde halk gününe rağbeti devam ediyor. Bu güne kadar binlerce vatandaşımızla görüştük, halkla iç içe olmanın, onların sıkıntılarına çözüm üretmenin mutluluğunu yaşadık. Kapılarımız vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. İskenderun Belediyesi olarak hizmetlerimiz en iyi şekilde devam edecek. Her zaman halkımızın hizmetindeyiz” dedi.

‘Halk Günü’ buluşmasına katılan vatandaşlar ise Başkan Seyfi Dingil’e teşekkür ederek, halk günlerinden memnun olduklarını belirttiler.