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17 Mayıs 2018 16:48

İskenderun’da iş yerine ateş açıldı: 1 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılması sonucu maddi hasar meydana geldi.

İskenderun’da iş yerine ateş açıldı: 1 yaralı

17 Mayıs 2018 16:48

Kurşunların isabet ettiği camların kırılması sonucu bir kişi boynundan hafif yaralandı


Edinilen bilgilere olay, 5 Temmuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletli oldukları öğrenilen kimliği belirsiz iki kişi bir iş yerine silahla ateş açtı. Silahla peş peşe 6-7 el ateş eden şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı


Açılan ateş sonucunda kurşunlar 5 Temmuz Caddesi üzerindeki dükkanın camına, Şehit Pamir Caddesi’ndeki bir bankanın kapısına ve park halinde bulunan araçların camlarına isabetti. Can kaybının yaşanmadığı olayda bir kişi hafif yaralandı.


Olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavisi yapılan ismini vermek istemeyen kişi, sıçrayan cam parçasının boynuna geldiğini belirterek arabasına binip olay yerinden uzaklaştı.


Korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay sonrası caddeye çok sayıda polis intikal ederken, şüphelilerin bulunması için geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.




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