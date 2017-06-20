İskelede düzenlendiği iftarlar ile iftar alanında vatandaşlar ile sohbet eden İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi’nde müftülük ile birlikte özel program hazırladıklarını belirtti.

Başkan Seyfi Dingil, 21 Haziran Çarşamba günü Kadir Gecesi’nde, anıt alanında kılınacak olan teravih namazına, vatandaşları davet etti.

Kadir Gecesi’nin, bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu belirten Başkan Seyfi Dingil şunları kaydetti:

"Mübarek Kadir Gecesi Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Ellerin semaya açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesi’nde anıt alanında bir arada olalım. Yatsı namazına müteakip Teravih namazını ilçe müftümüz Mehmet Taştan hocamız kıldıracaktır. Programda Kur’anı Kerim okunacak, ülkemiz, milletimiz ve şehitlerimiz için dualar edilecektir. Kadir Gecesi özel programına, bu huzur dolu geceye tüm halkımız davetlidir."