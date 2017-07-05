İskenderun’da kurtuluş coşkusu

yıldönümü törenle kutlandı.

Hatay’ın ilçesi İskenderun Anıt alanında düzenlenen Kurtuluş bayramı töreninde İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Garnizon Komutanı ve 39.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil çelenk sundular.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, büyük bir saygı ve gururla andığımız Milli Mücadelenin, İskenderun için özel anlamı olan, düşman işgalinden kurtuluşumuzun ve şanlı Türk ordusunun İskenderun’a girişinin 79. yıldönümünü gururla, coşkuyla, sevinçle ve geleceğe olan güvenle kutladıklarını belirtti.

Başkan Seyfi Dingil, 5 Temmuz 1938’in İskenderun’un ve bütün Hatay’ın kaderini ve geleceğini belirleyen tarihi bir gün olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bizler bugün de bu güzel vatanda Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu yurttaşları olarak yaşamaktan gururluyuz. Her adımda İskenderun’un bugününü ve geleceğini öngören projeler hazırlamakta ve hayata geçirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz.

Bugünün İskenderun’undan sorumluyuz. Bunun yanı sıra hepimiz, birlikte, çocuklarımıza yaşamaktan mutluluk duyacakları güzel bir İskenderun’u hazırlamakla mükellefiz. İskenderun’u geliştirmek, sürekli ileriye götürmek, aynı zamanda 5 Temmuz 1938’de bize özgürlüğü getirenlere ve Hatay davasını başarıyla sonuçlandıran büyüklerimize karşı vicdani bir sorumluluğumuzdur.

Kurtuluş Bayramımızın 79. yıldönümünde bizi esaretten, işgalden kurtaran, bu güzel memlekette Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu yurttaşları olarak yaşama imkânı veren, başta Hatay davasına sahip çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman Türk ordusunu ve bütün yaşamını Hatay davasına adayan büyüklerimizi şükranla anıyorum.”

Düzenlenen törene İSTE Rektörü Türkay Dereli, İskenderun Deniz Üs Komutanı Kurmay Albay Aykar Tekin, kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri, askeri personel, emniyet teşkilatı mensupları, siyasi parti teşkilatları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.