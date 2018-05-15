İskenderun’da mehter takımı ile gençlik yürüyüşü düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gençlik yürüyüşü, İskenderun Atatürk Bulvarı üzerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde başladı.

İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşte 2 bine yakın genç ve öğrenci, ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Anıt Alanı’na kadar yürüdü.

Mehter Takımı ile binlerce öğrencinin ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüşü sırasında vatandaşlar da balkonlarına çıkarak öğrencileri alkışladı.

Gençlik yürüyüşüne İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuğrul, İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ali Ferit Gündel, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül ve binlerce öğrenci katıldı.

Atatürk Anıt Alanı’nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yürüyüş ve tören sona erdi.

15-19 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında pek çok etkinliğin olacağını belirten İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ali Ferit Gündel, futbol, voleybol, bocce, masa tenisi ve satranç gibi birçok spor etkinlilerinin olduğunu söyledi.

Gündel son alarak, 19 Mayıs’ta askeri limanda sahil güvenlik botları ile öğrencilere yönelik gezi, Deniz Kuvvetleri’nin modern savaş gemilerinin kışlada halkın ziyaretine açık olacağını belirterek, yine aynı gün Deniz Müzesi’nin de halkın hizmetine açık olacağını sözlerine ekledi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısının ardından Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle birçok şehirde olduğu gibi İskenderun’da da bayraklar yarıya indirildi.