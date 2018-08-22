İskenderun’da protokol halk ile bayramlaştı

Bayramın ikinci günü her yıl geleneksel olarak düzenlenen protokol ile halk bayramlaşması programı İskenderun Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

Bayramlaşma programına protokol üyeleri, askeri erkan, AK Parti, MHP, CHP ilçe teşkilatları, Hıristiyan cemaati temsilcileri vatandaşlar ile tek tek bayramlaştı.

Vatandaşlar ile protokol üyeleri birlikte sohbet ederek, bayramın maneviyatını hep birlikte yaşadılar.

Bayramlaşma törenine İskenderun ilçe Kaymakam Vekili ve Payas ilçe Kaymakamı Polat Kara, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, İskenderun 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın, İSTE Rektör Danışmanı Doç. Dr. Selçuk Mıstıkoğlu, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, İskenderun Belediye Başkan Vekili Emin Dönmez, 22. Dönem Hatay Milletvekili Mehmet Soydan, MHP Hatay Milletvekili adayı İbrahim Gül, İskenderun ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, belediye meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, askeri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, iş adamları, muhtarlar, vatandaşlar ile gaziler katıldı.