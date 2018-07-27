İskenderun’da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış bazı caddeleri sular altında bırakırken göle dönen yoldan geçmeye çalışan araçlar mahsur kaldı. İş yerlerine gitmek için yola çıkan sürücüler ve yayalar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

İskenderun Ağır Bakım Bölgesi Akbağlar kavşağı civarında göle dönen yolda kalan sürücüler ile karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen yayaların yardımına Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri yetişti. Sağanak yağış nedeniyle yolda kalan ve bekleyen vatandaşlar Büyükşehir Belediye araçlarıyla gidecekleri yere kadar götürüldü.