Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 11:36

İskenderun’da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak yağış etkili oldu.

İskenderun’da sağanak yağış yolları göle çevirdi

27 Temmuz 2018 11:36


Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış bazı caddeleri sular altında bırakırken göle dönen yoldan geçmeye çalışan araçlar mahsur kaldı. İş yerlerine gitmek için yola çıkan sürücüler ve yayalar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.


İskenderun Ağır Bakım Bölgesi Akbağlar kavşağı civarında göle dönen yolda kalan sürücüler ile karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen yayaların yardımına Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri yetişti. Sağanak yağış nedeniyle yolda kalan ve bekleyen vatandaşlar Büyükşehir Belediye araçlarıyla gidecekleri yere kadar götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç