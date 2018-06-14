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14 Haziran 2018 21:24

İskenderun’da Sakalı Şerif ziyareti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’i ziyarete açıldı.

İskenderun’da Sakalı Şerif ziyareti

14 Haziran 2018 21:24


Ramazan bayramı dolayısıyla Kaptan Paşa Camii’nde ikindi namazı sonrası ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, muhafaza edildiği bohçaların içerisinden özenle çıkarıldı. Cami içerisinde bulunan ziyaretçiler, cam şişedeki Sakal-ı Şerif’i görebilmek için heyecanla bekledi. Gözyaşlarını tutamayan ziyaretçilerden bazıları ise duygulu anlar yaşadı.


Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’in Peygamber Efendimizin sakalından üç tel olduğunu belirten Kaptan Paşa Camii İmamı Hamit Açıkgöz, Sakalı-ı Şerif’in yılda iki defa ziyarete açıldığını söyledi.




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