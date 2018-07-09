İskenderun’da şehir içi trafik denetimi

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde trafik uygulaması gerçekleştirilerek, sürücülerin plaka ve ehliyet sorgulamaları yapıldı. Şehit Pamir Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri kuralları ihlal eden, eksik evrakları bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Trafik ekipleri yaptıkları uygulamalarda, kent içerisinde hem vatandaşların mağdur olmaması ve hem de trafik kurallarına uyulması noktasında çalışmalar gerçekleştirildiğini, trafik kültürünü oluşturmak ve daha huzurlu bir trafik ortamının oluşması için sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatma da yarar olduğunu belirttiler.