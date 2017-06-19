İskenderun’da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

İskenderun Karayılan Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar öncesinde konukları masasında ziyaret eden Payas Kaymakamı ve İskenderun Kaymakam Vekili Hakan Kılınçkaya, şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenerek, onların sorun ve ihtiyaçları olup olmadığı hakkında bilgi aldı.

Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ezanın okunmasıyla hep birlikte iftar yapıldı, dua edildi.

İftar sonrasında bir konuşma yapan Kaymakam Kılınçkaya, "Şehit ve gazilerimiz, bizi biz yapan ve millet olma bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağın en önemli halkalarından birisidir" dedi.

Kaymakam Kılınçkaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bize emanet olan siz değerli ailelerimizin acısını, üzüntüsünü ve sorunlarını paylaşmak ve her daim yanınızda olmak bizim için görevin ötesinde büyük bir onurdur, vefa borcudur. Bu mübarek ramazan ayında özellikle vurgulamak istiyorum ki; bizler gönül bağlarımızı sağlam tuttukça, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmamız derinleşecek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımız daha da pekişecektir."

İftar programına Deniz Üs Komutanı Kurmay Albay Aykar Tekin, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tosyalı, İGC Başkanı Veysel Cıncık da katıldı.