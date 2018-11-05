İskenderun'da silahlı kavga

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında yaşanan kovalamacada açılan ateş sonucu bazı araçlar zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Şehit Polis Murat Kaya Caddesi'nde kimliği belirsiz iki grup arasındaki kovalamaca sırasında silahlı çatışma çıktı. Tabancayla açılan ateş sonucu çevredeki park halinde bulunan 3 araç, çeşitli yerlerinden isabet alarak zarar gördü.

İskenderun Lisesi'nin de bulunduğu cadde üzerinde korku dolu anların yaşandığı olay sonrası caddeye çok sayıda polis intikal etti. Okuldaki öğrenciler okulun penceresinden olay yerine gelen polisleri izlerken, ölen ve yaralanın olmadığı olayla ilgili kaçan zanlıları yakalamak için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.