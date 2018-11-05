İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskenderun'da silahlı kavga

Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında yaşanan kovalamacada açılan ateş sonucu bazı araçlar zarar gördü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında yaşanan kovalamacada açılan ateş sonucu bazı araçlar zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Şehit Polis Murat Kaya Caddesi'nde kimliği belirsiz iki grup arasındaki kovalamaca sırasında silahlı çatışma çıktı. Tabancayla açılan ateş sonucu çevredeki park halinde bulunan 3 araç, çeşitli yerlerinden isabet alarak zarar gördü.


İskenderun Lisesi'nin de bulunduğu cadde üzerinde korku dolu anların yaşandığı olay sonrası caddeye çok sayıda polis intikal etti. Okuldaki öğrenciler okulun penceresinden olay yerine gelen polisleri izlerken, ölen ve yaralanın olmadığı olayla ilgili kaçan zanlıları yakalamak için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.