İskenderun'da “Tutunmak Kısa Film Yarışması"nın galası yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "Tutunmak Kısa Film Yarışması"nın galası gerçekleştirildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Salonu'nda düzenlenen programda, yarışmada ilk üçe giren katılımcılara ödülleri verildi. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yaptığı konuşmada, böylesi güzel çalışmaların devamını diledi. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile 145 ülkeye ulaştıklarını belirten Polat, "Bütün mazlum coğrafyalara ulaşacak şekilde hizmetlerimizi götürüyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı dünya üzerinde bütün alanlarda sadece insani yardımda değil eğitim ile inşa hizmetlerinde ve birçok yerde insanı ilgilendiren bütün alanlarda hizmet veren dünyanın en büyük teşkilatıdır" diye konuştu.

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de, "Her insan hataya tutunmaya çalışır. 2011 yılından beri hayata tutunmaya çalışan mültecilere biz misafirlerimiz diyoruz. Farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yapıldı. Ben böyle bir ülkede yaşamaktan ve ülkenin bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Programa, oyuncular Levent Sülün, Seymen Aydın, Erdem Baş ve yapımcı Halis Cahit Kurutlu ile sanatçı, sporcu ve yazarlar da katıldı.