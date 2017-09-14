İskenderun’da TYÇP çalışanlarının çalışması süresi 3 ay uzatıldı

Hatay’da İş-Kur tarafından yürütülen TYÇP kapsamında geçici süreyle ilçe belediyelerde çalıştırılan kişilerin süreleri sona ermeden müjdeli haber geldi. Başkan Seyfi Dingil, İskenderun Belediyesi’nde çalıştırılan 170 işçinin çalışma sürelerinin 3 ay uzatıldığını belirtti.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve diğer ilçe belediye başkanları birlikte İŞKUR İl Müdürü Ziya Yüksel’i ziyaret etti.

Hatay’da ilçe belediyelerde TYÇP kapsamında çalışan işçilerin çalışma sürelerinin uzatıldığını belirten İş-Kur İl Müdürü Ziya Yüksel, “TYÇP İş-Kur aracılığı ile Hatay’da belediyelerde çalıştırılmak üzere 15.03.2017 – 19.09.2017 tarihleri arasında geçici süreli 6 aylık istihdamlar yapılmıştı. Bu sürenin uzatılmasına karar verildi. Belediye başkanlarımız ile bir araya gelerek bu çalışma sürenin uzatılmasına dair protokolu imzaladık” dedi.

TYÇP kapsamında Hatay’da ilçe belediyelerinde çalışan personellerin çalışma sürelerinin uzatıldığına dair sözleşmeyi imzaladıklarını ifade eden İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Çalışma süresinin uzatılmasında ve vatandaşlarımıza istihdam sağlayan projenin devam etmesinde büyük katkı sağlayan bakanlarımıza, hükümetimize ve Hatay milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.