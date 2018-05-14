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14 Mayıs 2018 17:38

İskenderun’da ücretsiz yaz spor okulları başlıyor

Hatay’ın İskenderun Belediyesi tarafından yaz döneminde tenisten jimnastiğe kadar birçok farklı branşta verilecek Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

İskenderun’da ücretsiz yaz spor okulları başlıyor

14 Mayıs 2018 17:38


Okulların kapanmasıyla birlikte start alacak yaz okullarının 6 farklı tesiste başlayacağını ifade eden Başkan Seyfi Dingil amaçlarının, gençlerin ve çocukların sporla yetişen, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olmasını sağlamak olduğunu söyledi.


Yaz Spor Okullarıyla çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeteneklerini sergilemelerini amaçladıklarını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Kurslarımız Eylül ayının ikinci haftasına kadar devam edecek. Sporun ve sporcunun gelişimi için 4 yıldır hizmet veriyoruz. Lisanslı spor eğitmenlerimiz eşliğinde tenis, basketbol, voleybol, futbol, boks, kadın futbol, jimnastik, judo, taekwondo, yüzme branşlarında eğitimler ve kurslar verilecek. Belediye olarak gençlerin ve çocukların sporla yetişmesi anlamında spor ahlakı ve spor kültürüne sahip aynı zamanda spor ile eğitimi bir arada yürüten bireyler olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dönemde yaz spor okullarından yararlanmak isteyen 7-15 yaş arası öğrencilerimiz, Belediyemiz Sahil Spor Kompleksine başvuruda bulunabilirler” dedi.




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