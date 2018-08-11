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11 Ağustos 2018 08:50

İskenderun’da üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti verildi

Hatay’ın ilçesi İskenderun Belediyesi, İskenderun Belediyesi Sahil Sosyal Tesisleri’nde açtığı Tercih ve Rehberlik Bürosu’nda üniversite adaylarına ücretsiz tercih hizmeti verdi.

İskenderun’da üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti verildi

11 Ağustos 2018 08:50


İskenderun Belediyesi açtığı Tercih ve Rehberlik Bürosu’nda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere 2 gün boyunca ücretsiz tercih hizmeti sundu.


İskenderun Belediyesi Sahil Sosyal Tesislerinde alanında uzman rehber eğitimcilerin danışmanlık hizmeti verdiği büroda üniversite adayları destek aldı.


Sosyal Tesislere gelerek sınav sonucunu ileten tüm gençlere hangi üniversite ya da hangi bölüme girebileceklerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunulurken, öğrencilere İskenderun Belediyesi ekipleri su, çay, kahve ve soğuk içecek ikramları yapıldı.


Belediye Başkanı Seyfi Dingil, düzenlenen Tercih ve Rehberlik Bürosu çalışmalarıyla, üniversite adaylarının tercihlerini doğru bir şekilde yapmalarına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, istedikleri bölümleri kazanmaları temennisinde bulundu.




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