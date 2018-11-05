İskenderun'da uyuşturucu operasyonları: 16 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, ‘Narkotik Suçlar' kapsamında 19 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 11 ayrı operasyonda toplamda 2 bin 592 gram esrar maddesi, 780 adet captagon, 4 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 295 lira para ele geçirdi.

Operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.