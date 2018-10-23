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İskenderun'da uyuşturucu operasyonları: 35 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 35 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 35 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 21 ayrı operasyonda 5 kilo 777 gram esrar maddesi, 63 gram eroin maddesi, 106 adet Captagon hap, 3 adet ecstasy hap, 1 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin lira para ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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