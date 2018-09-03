İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ‘narkotik suçlar’ kapsamında 10 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 10 ayrı operasyonda toplamda 3 kilo 390 gram esrar maddesi, 80 adet Captagon uyuşturucu hap, 1 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 375 lira para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldığı bildirildi.