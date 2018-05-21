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21 Mayıs 2018 14:39

İskenderun’da yayla yollarına bakım

Hatay’ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından yayla yollarına bakım, onarım ve genişletme çalışmaları başlatıldı.

İskenderun’da yayla yollarına bakım

21 Mayıs 2018 14:39


İskenderun Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yayla yollarının bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Başkan Seyfi Dingil, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yayla yollarının kullanımının arttığını, vatandaşların bu yollarda sıkıntı yaşamamaları için çalışmaların sürdüğünü söyledi.


Kış aylarında çeşitli nedenlerden dolayı bozulan yayla yollarının bahar bakımının ardından kullanılabilir hale geleceğini belirten Başkan Seyfi Dingil, “Vatandaşlarımızın yaylaya gidiş gelişlerinde kullandıkları yolları genişletip bakımını yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yaylalara daha rahat ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Bölgedeki tüm yayla yollarının bakım ve onarımını yapacağız. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Bitişik ve Azganlık yayla yollarında bakım, düzenleme ve tesviye çalışmaları yapıyor. Yapılan çalışmaların ardından yollar daha kullanılabilir hale gelecek” dedi.




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