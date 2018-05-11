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11 Mayıs 2018 20:39

İskenderun’daki sağanak yağış hayatı felç etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, şiddetli yağışlar nedeniyle yollar göle döndü.

İskenderun’daki sağanak yağış hayatı felç etti

11 Mayıs 2018 20:39


Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle vatandaşlar, işyerlerini su basmasın diye tıkanan kanalizasyon deliklerini açmaya çalıştı. Bir yandan ıslanmamak için şemsiye ile korunan vatandaşlar, bir yandan da tıkanan kanalizasyon deliklerini ellerindeki sopayla açmaya çalıştılar.


Bir anda bastıran yağmur şehrin birçok noktasında göller oluştururken, mesaileri biten vatandaşlar işyerlerinden çıkamadı. Kurak geçen Nisan ayından sonra Mayıs ayıyla birlikte yağışların etkili olduğu ve yer yer kuvvetli yağışların görüldüğü Hatay’da bugün, Cumartesi ve Pazar günleri de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.


Yetkililer tarafından vatandaşların, kuvvetli yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.




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