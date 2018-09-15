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İskenderun'lu balıkçılar ‘Vira Bismillah' demeye hazır

Av yasağının sona ereceği 15 Eylül’de Akdeniz’e açılacak olan Hatay’ın İskenderun ilçesindeki balıkçılar hazırlıklarını tamamladı.

Av yasağının sona ereceği 15 Eylül'de Akdeniz'e açılacak olan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki balıkçılar hazırlıklarını tamamladı.


Yıpranmış ağlarını onaran, teknelerinin bakımlarını tamamlayıp yeni av sezonuna hazırlanan İskenderun'lu balıkçılar, gece yarısından itibaren ‘Vira Bismillah' diyerek denize açılmayı bekliyor.


İskenderun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Habib Dalgıç, balıkçıların yeni sezonu dört gözle beklediğini belirterek, bu sezondan çok umutlu olduklarını söyledi.


Tüm balıkçıların teknelerinin bakımlarının yaptıklarını belirten Dalgıç, "İnşallah bu sezon balık bol olursa hem balıkçının yüzü güler ve hem de vatandaşlar ucuz balık yer” diye konuştu.


Yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını temenni eden Dalgıç, Gemilerimizin bakımını ve hem de yırtık olan ağlarımızın tamirini yaptık. Tüm hazırlarımızı ümitle yaparak yeni sezon için hazırlandık. Ağlarımızı gemiye çekip, denize açılmak için bekleyeceğiz. Yeni sezonun bereketli olmasını diliyorum. Allah tüm balıkçılarımızı muvaffak etsin” dedi.


Balıkçılar ise yeniden mavi sulara açılacakları anı sabırsızlıkla ve heyecanla beklediklerini belirterek, “Bu gece ‘Vira Bismillah' diyeceğiz. İnşallah bereketli olur. Verimli bir balık sezonu hem bizleri ve hem de vatandaşlarımızı mutlu edecek. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. ‘Vira Bismillah' diyerek denize açılacağız” dediler.

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