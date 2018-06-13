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13 Haziran 2018 15:19

İskenderunlu sporcu Avrupa ikincisi oldu

İskenderun Belediye Spor Kulübü’nün tekvandocu Sefer Tayyip Harputlu, Bulgaristan’da düzenlenen şampiyonada Avrupa ikincisi oldu.

İskenderunlu sporcu Avrupa ikincisi oldu

13 Haziran 2018 15:19


Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Bulgaristan’da düzenlenen 25 ülkenin katıldığı Para Tekvando Avrupa Şampiyonasında Sefer Tayyip Harputlu’nun gümüş madalya kazanarak şampiyonadan başarılı bir şekilde döndüğünü söyledi.


Şampiyonluktan dolayı Sefer Tayyip Harputlu’yu tebrik eden Başkan Seyfi Dingil, “Sporcu kardeşimiz son derece başarılı bir şampiyona geçirdi. Kazandığı bu gümüş madalya ile hem ülkemizin hem de İskenderunumuzun gururu oldu. Daha önceleri de sporcularımızın yaptıkları başarılar hep göğsümüzü kabartmıştır. Sefer Tayyip Harputlu, disiplinli ve programlı çalışmalarının karşılığını almıştır. Şimdi hedef olimpiyat madalyasıdır” dedi.


Spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Seyfi Dingil, “Bu başarıda büyük katkısı olan Antrenör Mehmet Korhan ve Fikret Korhan’a, kulüp yöneticilerimiz ile teknik heyetimizi de tebrik ediyorum. Kulübümüzün başarıları devam edecektir” diye konuştu.




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