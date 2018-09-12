İskenderun'un Kent Parkı 100 günde hizmete açılacak

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski Karayolları arazisi üzerine yapılacak olan ‘Kent Park' projesi için basın mensuplarıyla bir araya gelen İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, yer teslimi yapılan ve çalışmalarına başlanan arazi üzerinde incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma Özak Yapı Mühendislik şirketi sorumlusu İnşaat Mühendisi Emre İhsan Aksoy ile birlikte Milletvekili Abdulkadir Özel ve basın mensuplarına karayolları arazisi üzerine yapılacak olan ‘Kent Park' projesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Seyfi Dingil, ‘Kent Park' projesini 100 gün içerisinde tamamlayıp, İskenderunlulara verdikleri sözü tutacakları müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a da ‘Kent Park' projesi'nin 100 gün içerisinde tamamlanacağı haberini vereceklerini söyleyen İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “‘Kent Park' projesi ile ilgili yüklenici firmaya yer teslimini yaptık. Allah nasip ederse 100 gün içerisinde burayı İskenderun Halkı'na armağan edeceğiz. Eski Karayolları arazimiz İskenderun'un nefes alacağı bir yer haline dönüşecek. İçerisinde yürüyüş parkuru, koşu yolu, bisiklet yolu, anfi tiyatro, yazlık sinema, kermes alanı, 750 araçlık otopark, basketbol ve voleybol sahası bulunacak. ‘Kentpark' projesiyle, İskenderun'umuz bir botanik bahçesine dönüşecek. Güzelliğiyle, şehre nefes aldıracak. Çünkü projemizin içerisinde betonarmeye hiç yer vermedik. Karayolları arazisi için çok mücadele ettik ve başardık. İskenderun hepimizin. İskenderun için böylesi güzel bir projeye imza attığımız için de mutluyuz” dedi.

Başkan Seyfi Dingil'in ardından hem ‘Kent Park' projesi, hem de İskenderun'a yapılacak olan diğer yatırımlar ile ilgili bilgiler veren Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, “Ben de sizler gibi ‘Kent Park' projesi için çok heyecanlıyım. Bu projenin İskenderun'a nefes aldıracak bir proje olmasından da çok memnunum. Tabi malumunuz kentler sadece altyapı ve üst yapıdan ibaret değil. Bu anlamda müjdesi çok daha önceden verilen hizmetlerin de başlayıp bitirilmesi kentimiz açısından oldukça sevindirici. Bununla birlikte yeni hastane yerimizi TOKİ bloklarının olduğu yere taşıyacağız. Ziraat bahçemiz de umuyoruz ki, İskenderun halkına büyük bir rekreasyon alanı sağlayacak. Orayı ufak sürprizlerle İskenderun halkının hizmetine sunacağız. Halkımız ziraat bahçemizin içerisindeki portakalları analarının ak sütü gibi helal bir şekilde yiyebilecek. Belki alacakları limon fideleri ile ziraat bahçesine katkı sağlayacaklar. Bu durum geleceğimiz olan çocuklarımız için örnek teşkil edecek. Yani diyeceğimiz o ki İskenderun ve İskenderun halkı yapacağımız büyük projelere hazır olsun” bilgilerini verdi.