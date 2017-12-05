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05 Aralık 2017 15:14

İŞKUR istihdam otobüsü İskenderun’da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Hatay’ın İskenderun ilçesine gelen otobüsteki İŞKUR görevlileri vatandaşları bilgilendirdi.

İŞKUR istihdam otobüsü İskenderun’da

05 Aralık 2017 15:14


İskenderun Anıt Alanında İŞKUR otobüsü önünde açıklamalarda bulunan İŞKUR Hatay İl Müdürü Ziya Yüksel, güçlü Türkiye için çalışma hayatında Milli Seferberlik projesinin başlatıldığını hatırlattı. Bu kapsamda 81 ilin tamamını gezecek olan ‘Milli Seferberlik’ otobüsünün İskenderun’da bulunduğunu belirten Yüksel, stantlarda istihdam politikalarının açıklandığı broşürlerin dağıtıldığını vatandaşların bilgilendirildiğini söyledi.


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İŞKUR İl Müdürü Ziya Yüksel ve İŞKUR İskenderun İlçe Müdürü Mehmet Yüksel ile birlikte, İŞKUR gezici mobil otobüsünde düzenlenen bilgilendirme programına katıldı.


İŞKUR il müdürü Yüksel, mobil hizmet aracının ülke genelinde birçok ile gittiğini, bu hizmet aracıyla kurum hizmetlerini tanıtmak ve vatandaşların hizmetlerden daha fazla faydalanmasının amaçlandığını kaydetti.


İskederun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise gezici mobil hizmet aracıyla işveren ve iş arayanların buluşturulduğunu, böylelikle hizmetin vatandaşın ayağına getirildiğini söyledi. Başkan Seyfi Dingil, “Mobil hizmet aracında görev alan iş ve meslek danışmanları vatandaşları iş ve meslek alanlarında bilgilendirmelerde bulunuyor. Milli istihdam seferberliği ile tüm imkânlar devrede, hizmetler ihtiyaç sahiplerinin ayağına gidiyor” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından İŞKUR Otobüsü ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ kapsamında broşürler ve stantta danışmanlar aracılığı ile İŞKUR’un faaliyetleri anlatılarak bilgilendirmede bulunuldu.




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