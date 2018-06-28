İsmail Köybaşı ve Selçuk İnan’ın yetiştiği takımda hedef 3. Lig

Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) şampiyonluk hedefleyen Arsuz Karaağaçspor’da hedef 3. Lig’e yükselmek. BAL’da mücadele eden ve kuracağı kadroyla bu sezon 3. Lige çıkmayı hedefleyen Arsuz Karaağaçspor, 6 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.

Arsuz Karaağaçspor Transfer Komitesi Başkanı Doğan Çam, teknik heyetin verdiği raporlar doğrultusunda, geçen sezon formalarını giyen futbolculardan stoper Ferit Cömert, Mert Ekenel, forvet Ali Yıldırım, kanat oyuncusu Anıl Şamioğlu, Tuğrul Günay, orta saha oyuncusu Sefer Mert Buldu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Çam, dış transferde ise 3-4 futbolcuyla da görüşme halinde olduklarını ifade ederek, takımın kadro kalitesini ve tecrübesini yükselterek 3. Lig’e çıkmak istediklerini belirtti.