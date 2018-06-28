Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 09:30

İsmail Köybaşı ve Selçuk İnan’ın yetiştiği takımda hedef 3. Lig

Galatasaray takım kaptanı Selçuk İnan ile Fenerbahçeli İsmail Köybaşı’nın yetiştiği kulüp olan Arsuz Karaağaçspor iç transferde 6 futbolcusuyla yeniden anlaşma sağladı.

İsmail Köybaşı ve Selçuk İnan’ın yetiştiği takımda hedef 3. Lig

28 Haziran 2018 09:30


Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) şampiyonluk hedefleyen Arsuz Karaağaçspor’da hedef 3. Lig’e yükselmek. BAL’da mücadele eden ve kuracağı kadroyla bu sezon 3. Lige çıkmayı hedefleyen Arsuz Karaağaçspor, 6 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.


Arsuz Karaağaçspor Transfer Komitesi Başkanı Doğan Çam, teknik heyetin verdiği raporlar doğrultusunda, geçen sezon formalarını giyen futbolculardan stoper Ferit Cömert, Mert Ekenel, forvet Ali Yıldırım, kanat oyuncusu Anıl Şamioğlu, Tuğrul Günay, orta saha oyuncusu Sefer Mert Buldu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını söyledi.


Çam, dış transferde ise 3-4 futbolcuyla da görüşme halinde olduklarını ifade ederek, takımın kadro kalitesini ve tecrübesini yükselterek 3. Lig’e çıkmak istediklerini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç