İstanbul’da Hatay Günleri 26 Eylül - 30 Eylül tarihlerinde yapılacak

Güder, Hatay’ın bugüne kadar bir Paris gibi cazibe merkezi olması gerekirken mütevazi bir statüsünde kaldığına dikkat çekti.

Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı İbrahim Güder, İstanbul’da yapılacak olan Hatay Günleri hakkında bilgiler verdi. Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nde konuyla ilgili basın açıklaması yapan Başkan Güder, ‘İstanbul’da Hatay Günleri’nin 26 Eylül - 30 Eylül tarihlerinde arasında yapılacağını bildirdi.

Amaçlarının Hatay’ın tanıtımına, ekonomisine katkı sunmak olduğunun altını çizen Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı İbrahim Güder, “Bilindiği üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’de tanıtım günleri yapılmaktadır. Bu tanıtımla da Hatay’a daha çok turist gelsin, insanlarımız iş yapsın, ekonomisine katkı da bulunsun amacı gütmektedir. Daha önce arkadaşlarımız bu tanıtım günlerini gerçekleştirdi. Bu yılda Hatay Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilendirilmesi ile Hatay İşadamları ve Bürokratları Derneği olarak İstanbul Maltepe etkinlik alanında tanıtım günleri organize edilecek. Bu organizasyon geçmişte yapılanların üzerine koyarak daha farklı bir tanıtım olmasını istiyoruz. Hatay on binlerce yıl önceden günümüze kadar gelmiş, geçmiş bir tarihe sahip. Bu tarih içerisinde birçok medeniyetlere ev sahibi yapmıştır. Dünya ticaretinde etkin rol oynamış, üç büyük metropolden biridir. Dünden bugüne gelen Hatay bir New York, Paris olması gerekirken sıradan mütevazi bir İl olarak kalmıştır. Hatay tanıtım günleri, tanınırlığını arttırmak ve buraya gelecek insan sayısını arttırmak en büyük arzumuz. Bu sadece turizm olarak Hatay’a gelinmesi değil, sanayi olarak da istihdam arttırmaya dönük çalışmaları da teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bizim gayemiz işsizlerimizin iş kaygısını gidermektir. Kamuoyunun önde gelen şahsiyetleri, siyasi faktörler olmak üzere takım ruhu ile Hatay’ı ileriye taşımaya, işsizliği önlemeye katkı sağlamaya ve istihdamı arttırmaya yönelik çalışmaları yapmak boynumuzun borcu. En ucuz maliyetle yapacağımız Hatay Günleri bizler için bir fırsat oluyor” dedi.

Geçmiş dönemlerde yapılan tanıtım günlerine bazı ilaveler yapılacağını da söyleyen Başkan Güler, “Bu sene yapılacak olan tanıtım günlerine birkaç ilave yapacağız. ‘Biz Hatay’a ne için yatırım yapmalıyız?’, ‘biz Hatay’ı niye gidip görmeliyiz?’ tüm mesele bu iki soruya cevap verecek düzenleme olması lazım. Bunlarla ilgili ilk adım büyükelçilikler, konsolosluklar, ticari ateşeler, turizm ateşelerini etkinlik alanına davet edeceğiz. Merak ettikleri sorulara cevap verecekleri faaliyetler olacak. Hatay ile ilgili bilinmeyenleri billboardlara ‘bunları biliyor muydunuz?’ şeklinde asarak bilgilendirme sağlayacağız. Geçmiş dönemlerde standı kiralayan esnafımız başka bir şehirden olan esnafımıza devrediyordu. Biz bunlara çok dikkat edeceğiz ve müsaade etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.