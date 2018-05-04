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04 Mayıs 2018 13:32

İthal anguslar İskenderun Limanı’na geldi

Türkiye Et ve Süt Kurumu, Güney Amerika ülkelerinden 20 binin üzerinde angus ithal etti.

İthal anguslar İskenderun Limanı’na geldi

04 Mayıs 2018 13:32

İthal edilen anguslar deniz yoluyla İskenderun Limanı’na getirildi.


Angus cinsi büyükbaş canlı hayvan taşıyan gemide, Veterinerlik Sınır Kontrol Noktası’nda görevli veteriner hekimler tarafından hayvanların belgeleri kontrol edildi. Canlı hayvanların nakliyesinde kullanılacak araçlar da dezenfekte işlemi yapılarak Türkiye Et ve Süt Kurumlarının ilgili işletmelerine sevk edilecek.


İskenderun Limanı’na demirleyen angus yüklü gemiden kente yayılan yoğun kokudan dolayı rahatsız olan vatandaşların şikayetlerini ilgili kurumlara ilettikleri öğrenildi.




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