İyilikder'den 100 öğrenciye okul kıyafeti

İyilikder Reyhanlı Şubesi, Reyhanlı genelinde okuyan öğrencilere okul kıyafeti ve kırtasiye yardımında bulunarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sevindirdi.

Reyhanlı ilçesinde 5 okulda yapılan tespit çalışmaları sonrasında, öğretmenleri aracılığıyla alınıp tek tek tespit edilen çocukların kıyafetleri teslim edildi. Yardıma ihtiyacı olan 100 çocuğa kıyafetleri dağıtan İyilik-Der Reyhanlı Şubesi yetkilileri, "Çocuklarımızın ellerinden tutup onları giydirdik ve onların mutluluğu bize yetti" dedi.