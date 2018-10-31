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İyilikder'den 100 öğrenciye okul kıyafeti

İyilikder Reyhanlı Şubesi, 100 öğrenciye okul kıyafeti ve kırtasiye yardımında bulundu.


İyilikder Reyhanlı Şubesi, Reyhanlı genelinde okuyan öğrencilere okul kıyafeti ve kırtasiye yardımında bulunarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sevindirdi.


Reyhanlı ilçesinde 5 okulda yapılan tespit çalışmaları sonrasında, öğretmenleri aracılığıyla alınıp tek tek tespit edilen çocukların kıyafetleri teslim edildi. Yardıma ihtiyacı olan 100 çocuğa kıyafetleri dağıtan İyilik-Der Reyhanlı Şubesi yetkilileri, "Çocuklarımızın ellerinden tutup onları giydirdik ve onların mutluluğu bize yetti" dedi.

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