Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Çitil Hatay’da

Vali Ata ile bir süre Amanoslar’da süren başarılı terör operasyonları ve bölgesel konular hakkında görüşen Tümgeneral Çitil ve beraberindeki heyet, daha sonra Valilik binasından ayrıldı.

Ziyarette vali yardımcıları Orhan Mardinli ve Mahmut Hersanlıoğlu’nun yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Foça Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin de hazır bulundu.