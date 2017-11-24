Jandarmadan Öğretmenler Günü kutlaması

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş ve komutanlıkta görevli subaylar sorumluluk bölgesinde bulunan 26 okulu ziyaret ederek öğretmenlere çiçek takdim ederek günlerini kutladılar. Yüzbaşı Ömer Kabataş, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle teşkilatımız adına sorumluk sahamızda bulunan 27 okulumuzu ziyaret ederek burada görev yapan öğretmenlerin günleri kutladık" dedi.

Öğretmenler kendilerini ziyaret ederek günlerini verdikleri çiçekle kutlayan jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.