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24 Kasım 2017 15:20

Jandarmadan Öğretmenler Günü kutlaması

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 26 okulda öğretmenlere çiçek verdi.

Jandarmadan Öğretmenler Günü kutlaması

24 Kasım 2017 15:20


İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş ve komutanlıkta görevli subaylar sorumluluk bölgesinde bulunan 26 okulu ziyaret ederek öğretmenlere çiçek takdim ederek günlerini kutladılar. Yüzbaşı Ömer Kabataş, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle teşkilatımız adına sorumluk sahamızda bulunan 27 okulumuzu ziyaret ederek burada görev yapan öğretmenlerin günleri kutladık" dedi.


Öğretmenler kendilerini ziyaret ederek günlerini verdikleri çiçekle kutlayan jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.




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