Japon gazeteci 7 kişilik Japon heyetiyle İstanbul'a gitti

Suriye’den Türkiye’ye getirilen Japon gazeteci Jumpei Yasuda, beraberindeki 7 kişilik Japon ekiple İstanbul’a gitti.
Suriye'den Türkiye'ye getirilen Japon gazeteci Jumpei Yasuda, beraberindeki 7 kişilik Japon ekiple İstanbul'a gitti.
Suriye'de 3 yıl önce rehin alındıktan sonra serbest bırakılan ve Türkiye'ye getirilen Japon gazeteci Jumpei Yasuda, İl Göç İdaresindeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gitmek üzere Hatay Havaalanına geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında havaalanına getirilen Japon gazeteci beraberindeki 7 kişiyle birlikte saat 19.30 uçağıyla İstanbul'a uçtu.
Öte yandan basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmezken, Japon gazetecinin İl Göç İdaresinden teslim alan heyetin içerisinde bir Japon generalin de bulunduğu öğrenildi.