Japon gazeteciler meslektaşları Yasuda'yı böyle takip etti

Suriye’de 3 yıl önce rehin alındıktan sonra serbest bırakılan ve Türkiye’ye getirilen gazeteci Jumpei Yasuda’nın Hatay İl Göç İdaresinden çıkışını görüntülemek Japon meslektaşları adeta birbirleriyle yarıştı.
Suriye'de 3 yıl önce rehin alındıktan sonra serbest bırakılan ve Türkiye'ye getirilen gazeteci Jumpei Yasuda'nın Hatay İl Göç İdaresinden çıkışını görüntülemek Japon meslektaşları adeta birbirleriyle yarıştı.
Suriye'den Türkiye'ye getirilen ve işlemler sürecinde Hatay İl Göç İdaresinde bekletilen Japon Gazeteci Jumpei Yasuda'yı bekleyen meslektaşları, gazeteci arkadaşlarına dair görüntü alabilmek yoğun çaba harcadı. Saatlerce yerlere çökerek demir kapının altından meslektaşlarının çıkışını bekleyen Japon Gazeteciler, Yasuda'nın çıkışıyla birlikte görüntü almak için birbirleriyle yarıştı.
Diğer yandan, Japon Gazeteci Jumpei Yasuda, İl Göç İdaresindeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gitmek üzere Hatay Havaalanına getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında havaalanına getirilen Japon gazeteci beraberindeki 7 kişiyle birlikte saat 19.30 uçağıyla İstanbul'a gitti.