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Japon görevliler kayıp gazeteci için Hatay'da

Suriye’de 3 yıl önce rehin alındıktan sona serbest bırakıldığı açıklanan kişinin Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato olup olmadığını belirlemek için Japon görevliler Hatay’a geldi.

Suriye'de 3 yıl önce rehin alındıktan sona serbest bırakıldığı açıklanan kişinin Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato olup olmadığını belirlemek için Japon görevliler Hatay'a geldi.


Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga'nın, Katarlı yetkililerden alınan bilgiye göre 3 yıl önce Suriye'de terör örgütü El Kaide tarafından rehin alınan gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato'ya (44) benzeyen bir kişinin serbest bırakıldığını ve bu kişinin Türkiye'ye götürüldüğü ve Hatay'da olduğunu açıklamasının ardından, şahsın Japon gazeteci olup olmadığının belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.


Hatay Valiliğinin de Japon makamlarından teyit beklendiğini açıklamasının ardından Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 2 kişi Hatay'a geldi. Minibüsle Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gelen Japon görevliler, binaya geçerek içerideki kişinin kayıp Japon gazeteci olup olmadığını tespit edecek.

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