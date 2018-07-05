Kabak reçeli yapmayı öğrendiler

Altınözü ilçesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen “Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor” projesi kapsamında kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi ve işsiz sayısının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla 20 işsiz kadına yönelik “Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı” kurslarında eğitimler devam ediyor.

“Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor” projesi kapsamında açılan Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı kursunda eğitim gören kursiyerler, ilçenin yöresel lezzeti olan kabak reçeli üretimini gerçekleştiriyorlar.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaptığımız projelerle, değişen, güzelleşen ve gelişen ilçemize katkıda bulunmaya devam ediyoruz. “Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor“ projesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan yardım alan ailelerimizin ek gelir sağlamaları amacıyla kurslarımız devam ediyor" dedi.

Kaymakam Uygur, proje kapsamında kursiyerlerin hem gelir elde ettiklerini hem de meslek edinme becerisi kazandıklarını belirterek, "Biz hanımlarımızın bu bölgede çıkan bereketli topraklarımızın ürünlerini sadece pazara ham madde olarak göndermelerini değil bu proje sayesinde reçel ve benzeri ürünlerde özellikle paketleme noktasında becerilerini geliştirerek aile bütçesine katkı sağlamayı amaçlamıştık” diye konuştu.

Eğitmen Gıda Mühendisi Derya Bilmez, kursiyerlere hem sosyal hem ekonomik destek sağladıklarını ifade ederek, “Proje kapsamında Altınözü ilçemizde yetişen ürünlerin üretimini yapıyoruz burada 20 tane ev hanımı ile beraber, yetişen ürünlerin farklı şekilde üretimini yapıyoruz. Onlara hem sosyal, hem ekonomik destek sağlıyoruz. Aynı zamanda ilçemizde yetiştirilen ürünlerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Ayşe Pehlivanoğlu ise, “Bu projenin bizlere hem maddi hem de manevi çok büyük bir desteği var. Ürünlerimiz doğal ve kendi el emeğimizdir. Ürünlerimiz satıldıktan sonra maddi getirisi bize dönüyor tekrardan. Bu da bizim hevesle çalışmamızı sağlıyor. Bu proje sayesinde öz güvenimiz arttı. Bizlere hem psikolojik hem ekonomik desteği oldu” ifadelerini kullandı.