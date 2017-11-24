Karakol duvarları, kentin kültürü ve milli değerlerle süslendi

Samandağ Kaymakamlığı öncülüğünde Kapısuyu Jandarma Karakolu tarafından başlatılan "Kültür Duvarı" projesi kapsamında daha önce sahilde yer alan karakolun dış duvarlarına kentin kültürünü oluşturan Caretta Caretta, Titus Tüneli, Beşikli Mağara, gün batımı, mozaik, göçmen kuşlar ve türbe ile kilise resmedildi.

Karakolun iç duvarına ise "Çanakkale Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk" ismi verilen çalışmayla Çanakkale Savaşı’nı anlatan figürler çizildi. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’de düşünürken ki figürü, karakolun iç duvarına resmedildi.

Kaymakamı Cahit Çelik, yaklaşık 2 ay süren çalışmayı yerinde inceledi. Çelik, amaçlarının, tarihi ve zengin Samandağ kültürünü resmi kurumların duvarlarına resmederek hem geçmişi hem de kent kültürünü vatandaşlara anlatmak olduğunu söyledi.

Figürlerin resmedilmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Kaymakam Çelik, resim öğretmenlerine Türk bayrağı ve asker figürlü heykel hediye etti.