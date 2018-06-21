Basın mensuplarıyla bir araya gelen 4 dönemdir milletvekilliği yapan Milletvekili Orhan Karasayar, hem bir veda ve hem de vekilliği süresince yaptığı icraatları anlattı.

AK Parti ve hükümet olarak çok zor süreçlerden geçildiğini belirten Karasayar, “İktidara geldiğimizde ülkenin ekonomisi, siyasi istikrarsızlıklar, IMF’ye borç, memura borç, işçiye borç. Zor bir bütçe devir alındı. Tabi zor bir bütçe ile sıkıntılı süreçler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın verdiği mücadeleler ile aşıldı. Darbe planları oldu, ekonomik krizler oldu, suikast planları oldu, mecliste sıkıntılar yaşandı, Cumhurbaşkanı seçtirilmedi, gezi olayları, PKK’sı, hain alçak FETÖ’sü, darbe girişimi ve Afrin olayları… Bunların hepsini beraber yaşadık. Hükümetimiz ve reisimiz bu mücadeleleri verdi. Ülkemize akıl almayacak hayal bile edemeyeceğimiz, dünyanın birçok ülkesinde yapılamayan dev projeleri hayata geçirdi. Afrin ardından da Kandile de girdik, terör olaylarını da sonlandırmak üzereyiz. Altyapı yatırımları noktasında hem bölgemizde hem ülkemizde çok ciddi yatırımlar yapıldı. İskenderun’a bakacak olursak, devlet hastanesi sıkıntımız vardı. Onu çözdük, enerji ve elektrik sorunumuz çözüldü. Türkiye genelinde fazla yatırım yapacak bir şey kalmadı. İnanıyorum ki, bundan sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti yönetiminde ülkemiz uçacak diyorum” dedi.

Ülkede siyasi istikrarın olmazsa olmaz olduğunu da sözlerine ekleyen TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, “Kimsenin bir endişesi olmasın. Bugün yan yana gelmez dediğimiz partiler bir araya geliyorlar. Bundan daha güzel bir demokrasi örneği var mı? Süreç çok önemli, 24 Haziran’da bir seçimimiz var. Bu seçimde de ben inanıyorum ki, aziz milletimizin ülkemizin istikrarı için, 17 yıldan bugüne kadar yapılan yatırımların bundan sonraki süreçte de yapılabilmesi için yoğunlaşıp doğru kararı verecektir. Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde başkanlık koltuğuna oturtup, görevlendirecektir. Bu konuda en ufak bir endişem yok. Geçmişte o zor süreçte bu kadar çok yatırım yapıldıysa bundan sonra neler olabileceğini ben bile hayal edemiyorum” diye konuştu.