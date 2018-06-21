Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 17:46

Karasayar: "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye uçacak"

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliği ve AK Parti yönetimiyle Türkiye’nin uçacağını söyledi.

Karasayar:

21 Haziran 2018 17:46


Basın mensuplarıyla bir araya gelen 4 dönemdir milletvekilliği yapan Milletvekili Orhan Karasayar, hem bir veda ve hem de vekilliği süresince yaptığı icraatları anlattı.


AK Parti ve hükümet olarak çok zor süreçlerden geçildiğini belirten Karasayar, “İktidara geldiğimizde ülkenin ekonomisi, siyasi istikrarsızlıklar, IMF’ye borç, memura borç, işçiye borç. Zor bir bütçe devir alındı. Tabi zor bir bütçe ile sıkıntılı süreçler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın verdiği mücadeleler ile aşıldı. Darbe planları oldu, ekonomik krizler oldu, suikast planları oldu, mecliste sıkıntılar yaşandı, Cumhurbaşkanı seçtirilmedi, gezi olayları, PKK’sı, hain alçak FETÖ’sü, darbe girişimi ve Afrin olayları… Bunların hepsini beraber yaşadık. Hükümetimiz ve reisimiz bu mücadeleleri verdi. Ülkemize akıl almayacak hayal bile edemeyeceğimiz, dünyanın birçok ülkesinde yapılamayan dev projeleri hayata geçirdi. Afrin ardından da Kandile de girdik, terör olaylarını da sonlandırmak üzereyiz. Altyapı yatırımları noktasında hem bölgemizde hem ülkemizde çok ciddi yatırımlar yapıldı. İskenderun’a bakacak olursak, devlet hastanesi sıkıntımız vardı. Onu çözdük, enerji ve elektrik sorunumuz çözüldü. Türkiye genelinde fazla yatırım yapacak bir şey kalmadı. İnanıyorum ki, bundan sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti yönetiminde ülkemiz uçacak diyorum” dedi.


Ülkede siyasi istikrarın olmazsa olmaz olduğunu da sözlerine ekleyen TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, “Kimsenin bir endişesi olmasın. Bugün yan yana gelmez dediğimiz partiler bir araya geliyorlar. Bundan daha güzel bir demokrasi örneği var mı? Süreç çok önemli, 24 Haziran’da bir seçimimiz var. Bu seçimde de ben inanıyorum ki, aziz milletimizin ülkemizin istikrarı için, 17 yıldan bugüne kadar yapılan yatırımların bundan sonraki süreçte de yapılabilmesi için yoğunlaşıp doğru kararı verecektir. Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde başkanlık koltuğuna oturtup, görevlendirecektir. Bu konuda en ufak bir endişem yok. Geçmişte o zor süreçte bu kadar çok yatırım yapıldıysa bundan sonra neler olabileceğini ben bile hayal edemiyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç