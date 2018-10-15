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Kardeş belediyeden gelip Samandağ'ı gezdiler

Samandağ Belediyesi, kardeş belediye olan Ankara Yeni Mahalle Belediyesi’nden gelen misafirlerini ilçede ağırladı.

Samandağ Belediyesi, kardeş belediye olan Ankara Yeni Mahalle Belediyesi'nden gelen misafirlerini ilçede ağırladı.


Divriğili Kadınlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Meclis Üyesi İsmihan Solmaz öncülüğünde bir grup kadın Samandağ'a gelerek ilçenin doğal, tarihi yerlerini gezdiler.


Titüs Tüneli, Beşikli Mağara gibi tarihi yerleri gezen misafirler, Samandağ'ın doğal ve tarihi mekanlarını çok beğendiklerini belirterek, Samandağ'dan güzel izlenimler ile ayrıldılar.


Gezinin ardından Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Meclis Üyesi İsmihan Solmaz, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'e plaket verdi. Başkan Nehir'in plaketini Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir aldı.

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