Kayıktan düşen çocuk Asi Nehri'nde aranıyor

Hatay'da Asi Nehri'nde alabora olan kayıktan düşerek kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde Çöğürlü mevkisinde arkadaşlarıyla beraber kayıkla balık tutmaya çıkan Ferdi Karataş ve yanında bulunan 2 arkadaşı, kayığın alabora olmasıyla nehre düştü. 16 yaşındaki Ferdi ile beraber akıntıya kapılan iki arkadaş vatandaşlar tarafından kurtarılırken fakat Ferdi Karataş'a ulaşılamadı. Bir süre sonrada gözden kaybolan Ferdi için AFAD ekipleri tarafından arama başlatıldı. Gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarının ardından Ferdi Karataş'a dair bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarının elverişsiz şartlar nedeniyle sabahın ilk ışıklarından itibaren devam etti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmaları ilk olarak Samandağ Çevlik Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından droneler ve su altı robotlarıyla yapıldı. Aramalara daha sonra, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı Bağlı DEGAK 10 Özel Tim Komutanlığı dalgıçları da katıldı.

Ferdi Karataş'ı arama çalışmaları sürüyor.