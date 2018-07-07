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07 Temmuz 2018 17:55

Kayıp Ufuk’tan 7 gündür haber alınamıyor

Hatay’da Amanos Dağları eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Ufuk’tan 7 gündür haber alınamıyor

07 Temmuz 2018 17:55

Yapılan aramalar neticesinde henüz bir sonuca ulaşılamadı.


Hatay’ın Hassa ilçesinde 7 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ı arama çalışmaları devam ediyor. Eğitimli köpekler ile insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, Tatar’ın kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometrelik mesafedeki Bademli Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yeni kazıldığı düşünülen birbirine yakın mesafede 2 çukur tespit etti. Çukurların bulunduğu alan ve çevresinde köpeklerle yapılan aramalarda bir sonuç alınamadı.


Komando ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, bugüne kadar yaklaşık 50 kilometrelik alanın tarandığı belirtildi.




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