Kaymakam Erkayıran, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Kaymakam Erkayıran, Kırıkhan Öğretmenevi’nde gerçekleşen akşam yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek yemek yeyip, sohbet etti.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını dinleyen Kaymakam Erkayıran, şehit yakınlarının daha önce şehit isimlerinin okullara verilmesi yönünde talepleri olduğunu ancak şehit isimlerini cadde ve sokaklara vereceklerini belirtti.

Erkayıran, ayrıca Kırıkhan Şehitliği’nde yeni bir çevre düzenlemesi yapacaklarını da kaydetti.

Kaymakam Erkayıran, Kırıkhan Belediyesi Şehit Gülşah Güler Sosyal Tesisleri Sinema Salonu’nda şehit aileleri ve gaziler birlikte ’Ayla’ filmini izledi.

Etkinliğe Garnizon Komutanı Yarbay Süleyman Erdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Özkan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Temel Aday da katıldı.