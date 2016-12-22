Kaymakam Özyiğit: “Sürüklenen gemi kontrol altında”

Hatay’ın İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, İskenderun Körfezi’nde 3 yılı aşkın bir süredir kısmen demirli bulunan "hayalet gemi" olarak bilinen İngiliz bandıralı geminin takip edildiğini ve kontrol altında olduğunu söyledi.

Kaymakam Özyiğit, yaptığı açıklamada 33 bin grostonluk “Aqua Hercules” adlı geminin körfezde özellikle dalgalı ve fırtınalı havalarda yer değiştirmesinin hava şartlarından dolayı olağan olduğunu, geminin takibinin yapıldığını, gemide bekçisinin olduğunu ve diğer liman hizmetlerinden faydalandığını belirtti. Özyiğit, “Geminin tüm işlemlerini icra dairesi yürütüyor. Birkaç firmanın alacağı ve onların tasarrufları söz konusu. Ancak İcra Dairesi geminin liman hizmetlerini alabilmesi için ilgili yerlerden talepte bulunuyor. Şuan itibariyle liman hizmetlerinden faydalanıyor. Orada bekçisi ve liman ile ilgili düzenlemeleri var, liman hizmetleri veriliyor. Bunlar liman başkanlığı tarafından yürütülüyor. Elbette ki hava şartlarından dolayı bir sürüklenme var. Bunlar kısmen de kontrol altında takibi yapılıyor” dedi.

Kaymakam Özyiğit, elverişsiz hava şartlarından dolayı da İskenderun genelindeki tüm okulların 2 gün süreyle tatil edildiğini kaydetti.