Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 16:16

Kaymakam Özyiğit: “Sürüklenen gemi kontrol altında”

Kaymakam Özyiğit: “Sürüklenen gemi kontrol altında”

22 Aralık 2016 16:16

Hatay’ın İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, İskenderun Körfezi’nde 3 yılı aşkın bir süredir kısmen demirli bulunan "hayalet gemi" olarak bilinen İngiliz bandıralı geminin takip edildiğini ve kontrol altında olduğunu söyledi.
Kaymakam Özyiğit, yaptığı açıklamada 33 bin grostonluk “Aqua Hercules” adlı geminin körfezde özellikle dalgalı ve fırtınalı havalarda yer değiştirmesinin hava şartlarından dolayı olağan olduğunu, geminin takibinin yapıldığını, gemide bekçisinin olduğunu ve diğer liman hizmetlerinden faydalandığını belirtti. Özyiğit, “Geminin tüm işlemlerini icra dairesi yürütüyor. Birkaç firmanın alacağı ve onların tasarrufları söz konusu. Ancak İcra Dairesi geminin liman hizmetlerini alabilmesi için ilgili yerlerden talepte bulunuyor. Şuan itibariyle liman hizmetlerinden faydalanıyor. Orada bekçisi ve liman ile ilgili düzenlemeleri var, liman hizmetleri veriliyor. Bunlar liman başkanlığı tarafından yürütülüyor. Elbette ki hava şartlarından dolayı bir sürüklenme var. Bunlar kısmen de kontrol altında takibi yapılıyor” dedi.
Kaymakam Özyiğit, elverişsiz hava şartlarından dolayı da İskenderun genelindeki tüm okulların 2 gün süreyle tatil edildiğini kaydetti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
5
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    5°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç