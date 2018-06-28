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28 Haziran 2018 08:48

Kaymakam Uygur: "63 bin vatandaşımız, 21 bin Suriyeli misafirimiz sağlık hizmetlerimizden memnun"

Hatay Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Aylık Olağan Personel Toplantısına katıldı.

Kaymakam Uygur:

28 Haziran 2018 08:48

İlçe Müftülük Konferans Salonunda yapılan toplantıya; Kaymakam Uygur ile beraber İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ercüment Ülkümen, aile hekimleri ve sağlık çalışanları katıldı.


Gerçekleşen toplantıda konuşan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü ilçesinde, 1 devlet hastanesi, 2 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 9 Aile Sağlığı Merkezi, 20 Sağlık Evi ve 18 Aile Hekimliği Bölgesi bulunduğunu ayrıca ilçede 50 yataklı D grubu olarak hizmet veren devlet hastanesinde; 1 Kadın Doğum Polikliniği, 3 Dahiliye Polikliniği, 1 Genel Cerrahi Polikliniği, 1 Çocuk Hastalıkları Polikliniği ve 3 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olmak üzere toplamda 9 polikliniğin hizmet verdiğini ifade etti.


Kaymakam Uygur, "18 aydır Altınözü ilçemizde görev yapmaktayım. Bugün ilçemizde fedakarca hizmet veren doktorlarla ve sağlık çalışanları ile bir araya geldik. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Altınözü Devlet Hastanesi bünyesinde çalışan personelimiz ilçemizdeki tüm vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Altınözü ilçemizde 1 devlet hastanesi, 2 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 9 Aile Sağlığı Merkezi, 20 Sağlık Evi ve 18 Aile Hekimliği bölgesi bulunmaktadır. İlçemizde 50 yataklı D grubu olarak hizmet veren Altınözü Devlet Hastanesinde; 1 Kadın Doğum Polikliniği, 3 Dâhiliye Polikliniği, 1 Genel Cerrahi Polikliniği, 1 Çocuk Hastalıkları Polikliniği ve 3 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olmak üzere toplamda 9 Poliklinik hizmet vermektedir. İlçe hastanemizde bulunan diyaliz merkezinde toplamda 9 diyaliz cihazı ile diyaliz hastalarımıza, yaşlı hasta bakım servisi ve evde sağlık hizmeti birimi 2 araç ve 6 personel ile evde sağlık hizmeti gerçekleştirmektedir. Altınözü ilçemizde bulunan 63 bin vatandaşımız ve 21 bin Suriyeli misafir kardeşimiz, toplum sağlığı merkezlerimizden ve hastanemizden memnuniyetlerini belirtiyorlar. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Altınözü Devlet Hastanesinde görev alan personelimiz sadece ilçemize hizmet vermeyip çevre ilçelerden gelen hastalara da hizmet vermektedir. Bu durum büyük bir iş yoğunluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu yoğunluğa rağmen görevlerini fedakarca ve başarıyla yerine getiren; İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ercüment Ülkümen, Altınözü Devlet Hastanesi Baştabibi Dr. Batuhan Kunt ve ilçemizde görev yapan sağlık çalışanlarımızı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.




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