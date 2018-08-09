Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan, 2.Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali hazırlıkları başladı.

2. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında Zeytin Festivali Komitesi oluşturularak, Kaymakam Bülent Uygur Başkanlığında Komite toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Zeytincilik Araştırma Entitüsü Müdür Yardımcısı Sefer Deviren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, Zeytin sektör temsilcileri Yusuf İshakoğlu, Hasan Rüstemoğlu, ve Yılmaz Dönmez katıldı.

Düzenlenen toplantıda konuşma yapan Kaymakam Uygur, “Geride bıraktığımız yılda ilk olmasına rağmen, ilçemizin tanıtımı açısından önemli olduğunu düşündüğümüz “Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivalini” gerçekleştirdik. Her şeyden önce çok doğru bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Akdeniz Bölgesindeki Zeytin üretiminin % 30’unu gerçekleştiren ve bu payla ilk sırada yer alan Hatay İlimiz; Türkiye’deki zeytin ağacı varlığı bakımından yüzde 10 luk bir paya sahiptir. Toplam Tarım Arazilerinin yüzde 52’sini zeytinliklerin oluşturduğu Altınözü İlçemiz; Zeytinlik alanı varlığıyla Hatay Zeytinlik alanlarının yüzde 33’ne sahip olup, Hatay ilimizin Zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini üretmektedir. Zeytin ve Zeytinyağı üretiminde önemli bir paya sahip olan ilçemiz mevcut birçok zeytin çeşidinin aynı zamanda gen kaynağıdır. Bu nedenle bölgenin gelecekte önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olabilmesi temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Altınözü Zeytin ve Zeytin Ürünleri işleme OSB, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ve festivallerle Altınözü ilçemizi Türkiye’nin Üretim merkezi haline gelmesini istiyoruz. Zeytin diyarı Altınözü İlçemizin önemli zenginliği olan zeytinciliğin bu festival ile ülke genelinde tanınmasını istiyoruz.” dedi.

27-28 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak Festival programının ilk gününde, Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak. Ardından, sezonun ilk zeytin hasadı gerçekleştirilecek. Programın devamında saat 11.30’da Altınözü Belediyesi Yeni hizmet binası resmi açılışı yapılarak, festival açılış konuşmaları gerçekleştirecek. Altınözü Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Festivalin açılış konuşmaları yapıldıktan sonra, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından yapılan, Altınözü’nde Zeytin Hasadı adlı tanıtım filminin ilk gösterimi gerçekleştirilecek. Ardından, Zeytin konulu fotoğraf sergisi ziyaret edilerek, derece alan fotoğraflara ödülleri takdim edilecek. Fotoğraf sergisinin ardından, 15 Temmuz Milli İrade Parkında kurulan Stantlar gezilecek.

Festival Programının ikinci gününde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Altınözü Zeytin Kupası Dağ Bisikleti Yarışları gerçekleştirilecektir.