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27 Haziran 2018 00:27

Kaza yapan otomobil Asi Nehri’ne düşmekten son anda kurtarıldı

Hatay’da kaza yapan otomobil sürücüsü Asi Nehri’ne düşmekten son anda kurtarıldı.

Kaza yapan otomobil Asi Nehri’ne düşmekten son anda kurtarıldı

27 Haziran 2018 00:27

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araç içinde bulunanlar arka kapıdan çıkarıldı.


Kaza, Antakya ilçesi Cumhuriyet Anıtı Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Z 2052 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma ardından Asi Nehri bariyerlerine çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araç içerisinde bulunan iki kişinin arka kapıdan çıkarıldığı bildirildi. Kazanın şiddetiyle korkulukları aşan otomobil Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çektiği halat yardımıyla nehre yuvarlanmaktan son anda kurtarıldı. Geri geri çekilen otomobil çekiciye bindirilerek olay yerinden kaldırıldı.


Zarar gören Asi Nehri bariyerlerinde yaşanabilecek olumsuz bir durumu engellemek için onarım çalışmaları yapıldı.


Sürücünün ehliyetsiz olduğu iddia edilen kazanın ardından trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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