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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, dün akşam Arsuz - İskenderun karayolunda Süleyman K. yönetimindeki 34 UE 6888 plakalı otomobil ile çarpışan 31 KJK 97 plakalı motosikletin sürücüsü Sergen Satar ağır yaralanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Sergen Satar'ın iki ay önce evlendiği öğrenildi.

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