Kırıkhan Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

Kırıkhan Öğretmenevi’nde açılan yılsonu sergisinde konuşan Kırıkhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kazancı, sergide yapmış olduğu konuşmada, bir yıl boyunca değişik alanlarda 28 el sanatları kurslarında 402 kursiyer öğrenci ile yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini söyledi.

Kazancı, merkezde iki yıldan beri hafif ve orta düzey zihinsel engelli kişilere yönelik el sanatları kursları açmakta olduklarını belirterek, “Bu kurslarda üretilen ürünler sergi boyunca satışa sunulacaktır. Eylül ayından bugüne kadar merkezimizde mesleki kurslar olarak 86 kurs, bin 723 kursiyer, genel ve kültürel kurslar olarak 128 kurs 2 bin 692 kursiyer, YGS-LYS kursları olarak 10 kurs 264 kursiyer, okuma yazma kursları olarak 70 kurs 565 kursiyer, okuma yazma seviye tespit sınavı olarak 4 sınav ve 56 kursiyer olmak üzere toplam 288 kurs açılmış olup 5 bin 36 kursiyere eğitim verilerek belgeleri verilmiştir. Ayrıca düzenlenen 9 seminerde 414 kursiyere değişik konularda seminerler verilmiştir” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte serginin açılış kurdelesi kesilerek, gezildi.